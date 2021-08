MotoGP | GP Stiria | gli highlights delle prove libere video

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Eurosport_IT : ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - SkySportMotoGP : ?? Rossi in pista ( -40' ?? #FP1) ???? Inizia il weekend dello #StyrianGP Il LIVE ?? - infoitsport : MotoGP Stiria, Quartararo: “Nelle FP2 bagnate non avevo grip” - AngeScardigno : RT @Eurosport_IT: Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ritirars… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Stiria

Speriamo che non ci sia nessuna Ducati davanti ma sarà molto difficile .', Nakagami leader del venerdì: 'Mi sento bene sulla moto', Mir ottimista: 'Il mio mondiale ricomincia da qui' 'La pioggia ha rallentato il lavoro' A causa dell'acqua presente sul tracciato nelle FP2, non è stato però possibile migliorare i ...Jack Miller e Pecco Bagnaia sono scesi in pista oggi sul tracciato del Red Bull Ring, in Austria, per disputare la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Stiria, decimo appuntamento del ...MotoGP GP Stiria Red Bull Ring 2021 – Nona e 17° posizione per Johann Zarco e Jorge Martin nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Stiria, decima prova del mondiale 2021 di MotoGP.