Mezzoldo | quarantena forzata al rifugio per oltre 50 persone | salgono a 7 i positivi

(Di venerdì 6 agosto 2021). Dopo il focolaio segnalato a Zogno, dove sono risultatial Covid 31 ragazzi rientrati da una settimana al mare con l’oratorio, l’Ats di Bergamo aggiorna sulla delicata situazione emersa a, sempre in Valle Brembana: precisamente alMadonna delle Nevi, dove domenica scorsa era arrivata una comitiva di 50 ragazzi compresi tra i 15 ed i 25 anni, provenienti da più zone d’Italia: tra loro era stata inizialmente riscontrata unatà in due tamponi antigenici, effettuati dopo la comparsa di alcuni lievi sintomi. Al, che ospita un centinaio di ...

... un nuovo allarme arriva dae più precisamente dal Rifugio Madonna delle Nevi . Qui, ... non c'era nessun altro, ma ora l'intero gruppo ed il personale venuto a contatto - innel ......conto che riceviamo indicazioni non sempre corrette sui tempi per il calcolo della. La ... uno assodato a Zogno nei giorni scorsi e l'altro in fase di verifica a, sono esempi ...Al Madonna delle Nevi i sospetti tra i vacanzieri, che arrivano da Verona e Monza e Brianza. L’Agenzia di tutela della salute: facciamo fatica a farci dire la verità ...