Lotta, Olimpiadi Tokyo: Frank Chamizo si arrende a Kyle Dake ed è fuori dal podio nei 74 kg stile libero (Di venerdì 6 agosto 2021) Un’Olimpiade da dimenticare in quel di Tokyo per Frank Chamizo, che si presentava in Giappone da n.1 del ranking mondiale con l’obiettivo di conquistare il tanto agognato titolo a cinque cerchi. Il Lottatore italo-cubano, dopo essere uscito sconfitto dalla semifinale di ieri con il sorprendente bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ha perso quest’oggi la finale per il bronzo dovendosi così accontentare di un modesto quinto posto nei 74 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L’azzurro è stato costretto ad affrontare il fenomenale americano Kyle Douglas Dake, due volte ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Un’Olimpiade da dimenticare in quel diper, che si presentava in Giappone da n.1 del ranking mondiale con l’obiettivo di conquistare il tanto agognato titolo a cinque cerchi. Iltore italo-cubano, dopo essere uscito sconfitto dalla semifinale di ieri con il sorprendente bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ha perso quest’oggi la finale per il bronzo dovendosi così accontentare di un modesto quinto posto nei 74 kg ai Giochi Olimpici di2021. L’azzurro è stato costretto ad affrontare il fenomenale americanoDouglas, due volte ...

