LIVE Karate | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | due vittorie e una sconfitta per Luigi Busà | il siciliano si gioca la qualificazione contro Aghayev

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Contatto ginocchio con ginocchio: Ritsch ha avuto la peggio. Il teutonico è avanti 1-0 nel punteggio. 12.33 Ultima serie del Pool B: tocca all’australiano Yahiroil tedesco Ritsch. 12.30 Abdelaziz vince 4-1, ma la sua esperienza olimpica finisce qui: ritroveremo Horuna in semifinale. 12.26 Vuole concludere con onore Abdelaziz: l’egiziano è avanti 2-0. 12.23 Adesso va in scena l’ultimo indel Pool A, quello tra Horuna e Abdelaziz: l’ucraino è già in semifinale, l’egiziano è già fuori. 12.20 IPPON ALL’ULTIMO DI HARSPATAKI! Nishimura aveva in pugno la semifinale e ...