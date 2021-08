Laura Pausini non si trattiene | “Vi confesso i tutti miei segreti”

Advertising

APmagazineit : Dai palchi al set. Laura Pausini presto su Amazon con il film sulla sua vita. #LauraPausini #PrimeVideo… - Una_Gioia_Mai : Ci è mancata solo la vittoria di Laura Pausini agli Oscar, qualche medaglia nella scherma e quest'anno avremmo vinto TUTTO - annalisafioree : RT @Sonoiolamiari: La vittoria del golden globe di Laura Pausini ha dato il via alla rinascita dell'Italia. Ci stiamo riprendendo tutto que… - RaffaMonticelli : RT @Sonoiolamiari: La vittoria del golden globe di Laura Pausini ha dato il via alla rinascita dell'Italia. Ci stiamo riprendendo tutto que… - ilmondodellada3 : Laura Pausini ci ricorda che è iniziato tutto dal suo Golden Globe e dalla nomination agli Oscar. Laura ti amiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

... Emiliano Grandi, fratello di Saverio Grandi (uno degli autori più importanti nella discografia italiana, ha scritto storici brani di tanti artisti da Vasco Rossi a), entra nel mondo ...Tra i nomi (sicuri) degli ospiti che parteciperanno al prossimo Festival della Canzone Italiana ci sono anche quelli diche proprio al Festival debuttò vincendo con 'La solitudine' le ...È stata pubblicata la nuova versione di I wanna be your slave, la canzone che ha portato i Maneskin a conquistare le classifiche mondiali dopo la ...Premiati Eliza G e Vegas Jones. Riconoscimenti anche per Lollo G, Bendetto Alchieri e Roberto Sannino. Applausi per Peejay ...