La 4x100 italiana vola a Tokyo: chi è Filippo Tortu, l'ultimo a tagliare il traguardo. Cinque ori per l'atletica (Di venerdì 6 agosto 2021) La 4x100 italiana vola a Tokyo grazie a Filippo Tortu, ultimo a tagliare il traguardo e regalare le Cinque medaglie d'oro all'Italia dell'atletica Tutto molto bello. Troppo bello, quasi da non credere. Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 agosto 2021) Lagrazie aile regalare lemedaglie d'oro all'Italia dell'Tutto molto bello. Troppo bello, quasi da non credere.

Advertising

WorldAthletics : Stratosferica vittoria della 4x100 italiana a #Tokyo2020 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e… - fanpage : L'Atletica italiana nella storia, oro nella staffetta 4x100 con il quartetto Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa… - insopportabile : Dopo quanto si smette di piangere di commozione per l'oro della 4x100 italiana? Chiedo per un amico. #Tokyo2020 - Sara_1083 : @alidinuvole Madonna vorrei volare a Londra per pagare solo in centesimi di Euro e dire “La 4x100 ITALIANA mi ha de… - _Federico_PR : complimenti alla rai per aver perso lo streaming nelle olimpiadi migliori della storia Italiana...siete sempre al t… -