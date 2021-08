Il comune di Foggia sciolto per mafia (con un sindaco eletto della Lega) (Di venerdì 6 agosto 2021) Il comune di Foggia è stato commissariato, ancora, a richiedere la sospensione del primo cittadino leghista Franco Landella è stata la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Il sindaco lo scorso 4 maggio aveva consegnato le sue dimissioni, le accuse che lo avrebbero Legato al mondo della mafia avevano reso il suo mandato impossibile da portare avanti. Ora, con la delibera del Consiglio dei Ministri, ecco che la giunta del capoluogo di provincia pugliese è stata ufficialmente sciolta. Il commissario prefettizio Marilisa Magno, in carica dallo scorso 25 maggio, continuerà ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Ildiè stato commissariato, ancora, a richiedere la sospensione del primo cittadino leghista Franco Lanè stata la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Illo scorso 4 maggio aveva consegnato le sue dimissioni, le accuse che lo avrebberoto al mondoavevano reso il suo mandato impossibile da portare avanti. Ora, con la delibera del Consiglio dei Ministri, ecco che la giunta del capoluogo di provincia pugliese è stata ufficialmente sciolta. Il commissario prefettizio Marilisa Magno, in carica dallo scorso 25 maggio, continuerà ...

