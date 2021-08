‘I wanna be your slave’, Maneskin feat. Iggy Pop: godetevela senza polemiche, dai (Di venerdì 6 agosto 2021) L’hanno annunciato due giorni fa, e il pezzo oggi è fuori ovunque. I Maneskin hanno collaborato con Iggy Pop per lanciare una nuova versione di I wanna be your slave. Per dirla con Spotify Italia, che oggi ha dedicato alla band un post sugli Highlight dei Maneskin, è andata più o meno così. 2016: Vittoria, Damiano, Thomas ed Ethan formano i Maneskin. 2017: la band conquista la finale dell’undicesima edizione di X Factor. 2017: il loro primo singolo, Chosen, ottiene il doppio disco di platino. 2018: i Maneskin pubblicano il loro primo album, Il ballo della vita. 2021: ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) L’hanno annunciato due giorni fa, e il pezzo oggi è fuori ovunque. Ihanno collaborato conPop per lanciare una nuova versione di Ibeslave. Per dirla con Spotify Italia, che oggi ha dedicato alla band un post sugli Highlight dei, è andata più o meno così. 2016: Vittoria, Damiano, Thomas ed Ethan formano i. 2017: la band conquista la finale dell’undicesima edizione di X Factor. 2017: il loro primo singolo, Chosen, ottiene il doppio disco di platino. 2018: ipubblicano il loro primo album, Il ballo della vita. 2021: ...

