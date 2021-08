"Giustizia sommaria contro i prof no Pass". Docenti e sindacati in rivolta (Di venerdì 6 agosto 2021) Non piace ai sindacati di categoria e agli insegnanti la decisione del governo Draghi di imporre il green Pass per il personale scolastico. Si sentono traditi e denigrati, dopo che molti di loro hanno fatto già il vaccino, senza bisogno di imposizioni. Lamentano soprattutto la sospensione dello stipendio dopo cinque giorni d’assenza e il fatto che l’obbligo di certificazione verde sia in sostanza l’unica iniziativa presa sul fronte scuola. Chiedono che per una ripartenza in sicurezza dopo quasi due anni in cui la didattica a distanza è stata all’ordine del giorno si mettano in campo anche altri provvedimenti, come lo stop alle classi pollaio o ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Non piace aidi categoria e agli insegnanti la decisione del governo Draghi di imporre il greenper il personale scolastico. Si sentono traditi e denigrati, dopo che molti di loro hanno fatto già il vaccino, senza bisogno di imposizioni. Lamentano soprattutto la sospensione dello stipendio dopo cinque giorni d’assenza e il fatto che l’obbligo di certificazione verde sia in sostanza l’unica iniziativa presa sul fronte scuola. Chiedono che per una ripartenza in sicurezza dopo quasi due anni in cui la didattica a distanza è stata all’ordine del giorno si mettano in campo anche altri provvedimenti, come lo stop alle classi pollaio o ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Giustizia sommaria contro i prof no Pass'. Docenti e sindacati in rivolta - enribarillari : 'Le misure previste per chi non ha il green pass rispondono a una logica che definirei di giustizia sommaria, franc… - ProDocente : Green Pass, l’affondo di Gissi: “No alla giustizia sommaria, francamente inaccettabile” - zazoomblog : Green Pass l’affondo di Gissi: “No alla giustizia sommaria francamente inaccettabile” - #Green #l’affondo #Gissi:… - stebellentani : @DevilDollmusic Ed è un giudizio politico che ci sta. Ma giustizia sommaria é una fesseria, è roba da Montesano -