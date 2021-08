Eurovision 2022 in Italia: 6 città candidate sono state escluse, ecco le 11 che rimangono (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel 2022 l’Eurovision Song Contest si svolgerà in Italia grazie alla vittoria di quest’anno dei Maneskin. La Rai dovrà quindi provvedere all’organizzazione della manifestazione che verrà seguita da milioni di spettatori in tutta Europa e non solo. Mentre si ipotizzano i nomi dei conduttori, tra cui spuntano anche quelli di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, in queste settimane ci si prepara ad individuare la città che avrà l’onore di ospitare il grande evento. 17 città Italiane si sono candidate ufficialmente, ma alla fine solo una verrà scelta ... Leggi su trashblog (Di venerdì 6 agosto 2021) Nell’Song Contest si svolgerà ingrazie alla vittoria di quest’anno dei Maneskin. La Rai dovrà quindi provvedere all’organizzazione della manifestazione che verrà seguita da milioni di spettatori in tutta Europa e non solo. Mentre si ipotizzano i nomi dei conduttori, tra cui spuntano anche quelli di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, in queste settimane ci si prepara ad individuare lache avrà l’onore di ospitare il grande evento. 17ne siufficialmente, ma alla fine solo una verrà scelta ...

