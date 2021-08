Dalla Spagna, il Chelsea piomba su Messi (Di venerdì 6 agosto 2021) Stando a quanto riportato da AS, il presidente del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe puntando Leo Messi. Il magnate russo, ha difatti richiesto un incontro urgente con l’entourage dell’argentino tramite un intermediario inglese per tentare di intavolare l’affare. Nonostante il PSG sembri essere in vantaggio, l’intenzione del club londinese è quella di andare avanti nelle trattative con l’Inter per acquistare Lukaku ma allo stesso tempo, quella di ascoltare le richieste della Pulce ed eventualmente – nel caso fosse possibile – effettuare l’operazione. Non sono passate nemmeno 24 ore dal terremoto Messi e i club stanno già tirando fuori le ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Stando a quanto riportato da AS, il presidente del, Roman Abramovich, avrebbe puntando Leo. Il magnate russo, ha difatti richiesto un incontro urgente con l’entourage dell’argentino tramite un intermediario inglese per tentare di intavolare l’affare. Nonostante il PSG sembri essere in vantaggio, l’intenzione del club londinese è quella di andare avanti nelle trattative con l’Inter per acquistare Lukaku ma allo stesso tempo, quella di ascoltare le richieste della Pulce ed eventualmente – nel caso fosse possibile – effettuare l’operazione. Non sono passate nemmeno 24 ore dal terremotoe i club stanno già tirando fuori le ...

