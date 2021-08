Covid, superate le 560 mila vittime in Brasile (Di venerdì 6 agosto 2021) Con altri 1.099 morti per Covid - 19 nelle ultime 24 ore, il Brasile ha superato la soglia dei 560 mila decessi dall'inizio della pandemia, secondo le informazioni del Consiglio nazionale dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Con altri 1.099 morti per- 19 nelle ultime 24 ore, ilha superato la soglia dei 560decessi dall'inizio della pandemia, secondo le informazioni del Consiglio nazionale dei ...

Vaccini, il Piemonte supuera le 5 milioni di dosi somministrate Con 29.786 persone che ieri, giovedì 5 agosto, hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, di cui 18.327 la seconda dose, il Piemonte ha oltrepassato 5 milioni di inoculazioni effettuate. 'Oggi abbiamo superato un altro traguardo importante che caratterizza l'andamento sostenuto ...

Covid, superate le 560 mila vittime in Brasile ANSA Nuova Europa Coronavirus: 734 nuovi casi, con…" Ieri i nuovi casi registrati in Toscana sono stati 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Aprono le agende fino ai 2005. Covid, superata la soglia di 1 milione di ...

