Covid | nuovi contagi in Cina E Pechino ferma i grandi eventi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nuova emergenzain, per ridurre la diffusione del virus e rischi di infezione e alla luce dei, le autorità locali hanno deciso di cancellare mostre edsu larga ...

Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il territorio.

Va tutto bene, o quasi. A turbare gli umori dei mercati, lanciati versorecord, è la Cina, dove, titola stamane il Wall Street Journal , "la repressione delle grandi ...al periodo pre -, ...Nuova emergenzain Cina. Pechino, per ridurre la diffusione del virus e rischi di infezione e alla luce deicontagi, le autorità locali hanno deciso di cancellare mostre ed eventi su larga scala in ...Secondo lo studio dell'Istituto #Gimbe è il dato peggiore di tutta #Italia: a #Napoli e provincia ci sono 54 nuovi casi covid ogni 100mila abitanti ...La situazione Covid in Cina sta diventando sempre più allarmante. Nella giornata di giovedì 5 agosto sono stati registrati 124 nuovi contagi.