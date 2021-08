Covid, l’appello di Draghi ai cittadini: “Le cose vanno meglio, vaccinatevi e seguite le regole” (Di venerdì 6 agosto 2021) È cominciato come un saluto informale ai cronisti a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana ed è finito come un vero e proprio invito esplicito rivolto a tutti gli italiani. Così il premier Mario Draghi ha fatto appello ai cittadini: “Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio. Agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole“. “Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza – ha proseguito il Presidente del Consiglio – il pensiero che bisogna tener chiaro è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021) È cominciato come un saluto informale ai cronisti a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana ed è finito come un vero e proprio invito esplicito rivolto a tutti gli italiani. Così il premier Marioha fatto appello ai: “Leper l’economia italianabene e si spera che vadano anche. Agli italiani voglio dire: perché vadanoe rispettate le“. “Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza – ha proseguito il Presidente del Consiglio – il pensiero che bisogna tener chiaro è ...

