'Contatto Messi - Psg: telefonata con Pochettino' (Di venerdì 6 agosto 2021) BARCELLONA (Spagna) - È per tutti il Psg il club favorito per arrivare a Leo Messi. Nonostante L'Equipe definisca "irrealistica" l'operazione e abbia scritto oggi che " il maggiore ostacolo al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) BARCELLONA (Spagna) - È per tutti il Psg il club favorito per arrivare a Leo. Nonostante L'Equipe definisca "irrealistica" l'operazione e abbia scritto oggi che " il maggiore ostacolo al ...

Advertising

sportli26181512 : 'Contatto #Messi-#Psg: telefonata con Pochettino': The Athletic rivela un primo approccio tra il club parigino e l'… - LucaRubiconti : RT @LouGirardiReal: Il Psg si porta avanti ed è in contatto con il padre di #Messi. In caso di mancati accordi tra la liga e il Barca, il c… - Frances13758250 : RT @LouGirardiReal: Il Psg si porta avanti ed è in contatto con il padre di #Messi. In caso di mancati accordi tra la liga e il Barca, il c… - calciomercatogp : Il #Psg si è già messo in contatto con l’entourage di #Messi per portarlo a Parigi! #calciomercatogp #calciomercato - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: PSG, contatto Messi-Pochettino: Dopo l'addio al Barcellona, Lionel Messi si...… -