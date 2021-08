Calciomercato Napoli, si punta Berge per il centrocampo (Di venerdì 6 agosto 2021) Con l’infortunio al ginocchio occorso a Demme una decina di giorni fa, che lo terrà fuori circa un mese e mezzo, il Calciomercato del Napoli si è spostato su un centrocampista che possa dare profondità al reparto. Tanti i nomi che sono circolati in queste ore, con Spalletti che vorrebbe subito avere a disposizione un nuovo elemento per la mediana nel suo 4-2-3-1. Oltre a un possibile ritorno in prestito di Bakayoko, previsto comunque come soluzione estrema, si è parlato in questi giorni di Denis Zakaria, classe ’96 del Borussia Moenchengladbach. Le ultime notizie, riportate da Calciomercato.com, vedono Giuntoli aver messo gli occhi su un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Con l’infortunio al ginocchio occorso a Demme una decina di giorni fa, che lo terrà fuori circa un mese e mezzo, ildelsi è spostato su un centrocampista che possa dare profondità al reparto. Tanti i nomi che sono circolati in queste ore, con Spalletti che vorrebbe subito avere a disposizione un nuovo elemento per la mediana nel suo 4-2-3-1. Oltre a un possibile ritorno in prestito di Bakayoko, previsto comunque come soluzione estrema, si è parlato in questi giorni di Denis Zakaria, classe ’96 del Borussia Moenchengladbach. Le ultime notizie, riportate da.com, vedono Giuntoli aver messo gli occhi su un ...

Bakayoko, tutte le strade portano in A: sfida Napoli - Milan, la verità sulla Juve SFIDA NAPOLI - MILAN - Proprio le due società dove il centrocampista è stato in passato, Napoli e Milan, sono quelle che si sono mosse in questa estate per riportarlo in Italia . Entrambi i club ...

Milan, nuovo tentativo per Bakayoko: incontro col Chelsea in agenda A proposito del centrocampista ci arrivano novità da Sky Sport Calciomercato. L'emittente sportiva ...è in scadenza di contratto col Chelsea nel 2022 e dopo l'ultima esperienza in prestito al Napoli , ...

