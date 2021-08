Calciomercato Juventus | voci su Laporte del City | i dettagli

Advertising

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - kupaleon : RT @DiMarzio: . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - junews24com : Condello al Milan: definito l'addio dell'attaccante dalla Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

Allegri sta spingendo affinché lacompleti un'operazione con la Fiorentina. I bianconeri vogliono capire se prendere Milenkovic. Max Allegri continua a chiedere alla società di valutare il serbo della Fiorentina Nikola ..., se salta Locatelli ecco il nome nuovo per il centrocampo bianconero. Arriva dalla Francia La trattativa con Locatelli non decolla. Anzi, sembra aver preso una piega sbagliata. ...Barcellona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Barcellona-Juventus, sfida valida per il 55° Trofeo Gamper, si giocherà domenica 8 agosto all’Estadi Joh ...Un tweet, negli intenti scherzoso, della calciatrice che mima gli occhi a mandorla con un «cinesino» in testa scatena la polemica social. Il club bianconero si scusa: «La Juventus è sempre stata contr ...