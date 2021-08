Atletica, mai così bene ai Giochi: per la prima volta arrivano 4 ori (Di venerdì 6 agosto 2021) La quarta medaglia d'oro dell'Atletica italiana è un record. Staccate le edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984 dove eravamo arrivati a tre successi: non avevamo mai vinto così tanto nella ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 6 agosto 2021) La quarta medaglia d'oro dell'italiana è un record. Staccate le edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984 dove eravamo arrivati a tre successi: non avevamo mai vintotanto nella ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Gazzetta_it : Atletica, mai così bene ai Giochi: per la prima volta arrivano 4 ori #Tokyo2020 - nyctophileheyoh : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - baarokid : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - goldencompaaaa : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica mai Atletica, mai così bene ai Giochi: per la prima volta arrivano 4 ori La quarta medaglia d'oro dell'atletica italiana è un record. Staccate le edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984 dove eravamo arrivati a tre successi: non avevamo mai vinto così tanto nella storia. È anche una prima volta d'...

Palmisano vince la 20 km di marcia (ottavo oro) ed eguaglia il record di medaglie L'atletica italiana non aveva mai vinto quattro ori olimpici nella storia delle Olimpiadi: erano stati al massimo tre, nelle edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984."La scia di Marcell Jacobs e ...

Atletica, mai così bene ai Giochi: per la prima volta arrivano 4 ori La Gazzetta dello Sport Atletica, è il giorno di Scotti Nel giorno dell’oro (l’ottavo per l’Italia) di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile (quattro titoli olimpici nell’atletica: mai accaduto prima di quest’edizione dei Giochi) e della fina ...

Tokyo 2020: trionfo nella marcia di Antonella Palmisano La pugliese, da anni fra le prime in Italia e al mondo, porta a casa l'oro nella 20 chilometri di marcia come ieri Massimo Stano al maschile. L'Italia sale per la quarta volta sul gradino più alto del ...

La quarta medaglia d'oro dell'italiana è un record. Staccate le edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984 dove eravamo arrivati a tre successi: non avevamovinto così tanto nella storia. È anche una prima volta d'...L'italiana non avevavinto quattro ori olimpici nella storia delle Olimpiadi: erano stati al massimo tre, nelle edizioni di Mosca 1980 e di Los Angeles 1984."La scia di Marcell Jacobs e ...Nel giorno dell’oro (l’ottavo per l’Italia) di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile (quattro titoli olimpici nell’atletica: mai accaduto prima di quest’edizione dei Giochi) e della fina ...La pugliese, da anni fra le prime in Italia e al mondo, porta a casa l'oro nella 20 chilometri di marcia come ieri Massimo Stano al maschile. L'Italia sale per la quarta volta sul gradino più alto del ...