Allarme prestiti per il 41 | 3% della popolazione | tassi di interesse davvero convenienti?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il 41,3%maggiorenne in Italia ha in corso un un mutuo o un prestito. Federcontribuenti denuncia: ”nei bollettini di Bankitalia si parla di costo del denaro vantaggioso ma è neiche troviamodi interessi superiori al 12%”. Le soglie di usura per il secondo trimestre 2021 sono pari al 6,25% per i mutui ipotecari a tasso fisso; 6,825% per i mutui a tasso variabile; 18% per icontro cessione del quinto dello stipendio epensione; 22% per gli scoperti e il 15,8% per ifinalizzati. Il debito medio procapite da rimborsare ...