Agorà Estate sospeso: caso di Covid all'interno dello staff del programma di Rai3 (Di venerdì 6 agosto 2021) Agorà Estate è stato sospeso per un caso di Covid: un componente dello staff del programma di Rai 3 è risultato positivo ai test. Il programma di Rai3 Agorà Estate è stato sospeso per Covid: un componente dello staff è risultato positivo ai test, la notizia è stata diffusa dalla parlamentare Caterina Bini che era attesa come ospite del programma di Roberto Vicaretti. Il Covid torna a ...

