Tsymanouskaya in Polonia, 'felice di essere al sicuro' - Europa Agenzia ANSA Tsymanouskaya in Polonia, 'felice di essere al sicuro' La velocista olimpica bielorussa Krystsina Tsymanouskaya si è detta oggi "felice di essere al sicuro" parlando coi giornalisti a Varsavia, all'indomani del suo arrivo in Polonia dove si è rifugiata do ...

