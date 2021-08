Toscana e Marche passano in rosso nella mappa del contagio in Europa. Resta verde il sud della Puglia (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai tutta l'Italia è in giallo nella mappa del contagio in misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla situazione . Salgono a quattro le regioni ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai tutta l'Italia è in giallodelin misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla situazione . Salgono a quattro le regioni ...

Advertising

RaiNews : #Covid, oltre alla #Sicilia e alla #Sardegna anche la #Toscana e le #Marche in rosso nelle mappe dell'#Ecdc - Ruffino_Lorenzo : Continuano ad essersi problemi con le dosi. Pfizer è sostanzialmente finito in Lombardia, Marche, Trento e Veneto… - Ruffino_Lorenzo : Aggiornamento disponibilità dosi: Pfizer sostanzialmente finito in Lombardia, Marche, Trento, Puglia e Veneto, qua… - fisco24_info : Covid Italia, nuova mappa Ecdc: le regioni rosse diventano 4: Marche e Toscana vanno ad aggiungersi a Sicilia e Sar… - AnsaToscana : Covid: anche Toscana e Marche in rosso nelle mappe Ue. Si aggiungono a Sicilia e Sardegna #ANSA -