Temptation Island, Stefano Sirena replica all'attacco della sua ex: "Mi ha bloccato e fa la vittima" (Di giovedì 5 agosto 2021) Il commento di una fan di Manuela contro Stefano L'edizione 2021 di Temptation Island è terminata da una settimana ma i protagonisti continuano a far parlare di sé regalando del sano trash. Ad esempio, Manuela Carriero ha mollato Stefano Sirena decidendo di darsi una possibilità col tentatore Luciano Punzo. Tuttavia, nella giornata di martedì la L'articolo proviene da KontroKultura.

