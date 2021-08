Stadio Roma, il testo della delibera: 'Il Comune pronto a chiedere i danni' (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma - Il progetto Tor di Valle continua a far discutere. L'amministrazione capitolina ha deciso di dare mandato agli uffici competenti, di concerto con l'Avvocatura capitolina, di avviare i più ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- Il progetto Tor di Valle continua a far discutere. L'amministrazione capitolina ha deciso di dare mandato agli uffici competenti, di concerto con l'Avvocatura capitolina, di avviare i più ...

FanForFun : @tuttapposter @bimbodimou Quella della Roma però era una strategia temporanea, volta al cambio di passo con l'arriv… - massidanu : RT @RaiSport: ? #StadioRoma: delibera esecutiva, ora il Comune può chiedere i danni La Sindaca non smentisce né conferma la volontà di pro… - DeBrax92 : @LAROMA24 ma poi sulla base di cosa? noi in 8 anni abbiamo perso 80 milioni per sto cazzo di stadio senza fare null… - forzaroma : #StadiodellaRoma, il testo della delibera: il #Comune pronto a chiedere i danni #ASRoma - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Stadio Roma, la delibera è esecutiva: ora il Comune può chiedere i danni al club #AsRoma -