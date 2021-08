Serie A: il calcio estivo scalda i motori (Di giovedì 5 agosto 2021) “Personalmente da ex allenatore non ho mai creduto al calcio estivo, che è solo di preparazione” la Serie A con il calcio estivo scalda i motori. A parlare Gianni Di Marzio intervistato ad una nota trasmissione radiofonica FM. Un’intervista che tocca diversi argomenti tra i quali, gli attuali incontri amichevoli precampionato. Serie A: il calcio estivo tra mercato ed amichevoli Effettivamente i primi test post preparazione, sarebbero paragonabili alla messa in moto di un’automobile che dovrebbe avere il serbatoio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) “Personalmente da ex allenatore non ho mai creduto al, che è solo di preparazione” laA con il. A parlare Gianni Di Marzio intervistato ad una nota trasmissione radiofonica FM. Un’intervista che tocca diversi argomenti tra i quali, gli attuali incontri amichevoli precampionato.A: iltra mercato ed amichevoli Effettivamente i primi test post preparazione, sarebbero paragonabili alla messa in moto di un’automobile che dovrebbe avere il serbatoio ...

Advertising

Gazzetta_it : Juventus, tegola Rabiot: lesione al retto femorale, out 3 settimane #SerieA - Gazzetta_it : Lukaku saluta Inzaghi e l'Inter: addio certo, si attende l'offerta da 130 milioni del Chelsea - Gazzetta_it : Inter, finora pochi tagli e risparmi: ecco il piano dei dirigenti per tenere Big Rom che non convince Zhang - sowmyasofia : Serie A: il calcio estivo scalda i motori - CarpaneseSilva1 : RT @finanzaitaliana: C’è chi non è riuscito ad attivare l’offerta a 19,90 euro in promozione, chi pur avendo effettuato tutte le operazioni… -