Scacchi, World Cup 2021: Jan-Krzysztof Duda è il vincitore, battuto Karjakin in finale. Terzo posto a Magnus Carlsen (Di giovedì 5 agosto 2021) Jan-Krzysztof Duda, il miglior Scacchista di Polonia, è il vincitore dell’edizione 2021 della World Cup. Batte il russo Sergej Karjakin per 1.5-0.5 in finale, benché entrambi il loro obiettivo, quello di giocare il Torneo dei Candidati, l’abbiano già raggiunto. Terzo posto per Magnus Carlsen: nella relativa finale il Campione del Mondo batte per 2-0 l’altro russo Vladimir Fedoseev. Tutto, tra Duda e Karjakin, si è deciso nella seconda ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Jan-, il migliorsta di Polonia, è ildell’edizionedellaCup. Batte il russo Sergejper 1.5-0.5 in, benché entrambi il loro obiettivo, quello di giocare il Torneo dei Candidati, l’abbiano già raggiunto.per: nella relativail Campione del Mondo batte per 2-0 l’altro russo Vladimir Fedoseev. Tutto, tra, si è deciso nella seconda ...

