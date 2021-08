Quei dieci secondi che segnano la storia di un Olimpiade (Di giovedì 5 agosto 2021) Lamont Marcell Jacobs ha impiegato appena 9,80 secondi per vincere la gara dei cento metri piani. Il sesto classificato della gara, il più “lento” tra gli atleti che hanno portato a termine la gara, ha impiegato appena 18 centesimi di secondo più del vincitore. Una nullità. Nonostante questa gara si risolva in appena dieci secondi, i 100 metri sono forse l’evento più importante delle intere Olimpiadi, in grado di lanciare carriere, creare miti, dare una svolta a un percorso olimpico. dieci insignificanti secondi ogni quattro anni, con uno scarto tra il primo e l’ultimo che solo strumenti di precisione sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) Lamont Marcell Jacobs ha impiegato appena 9,80per vincere la gara dei cento metri piani. Il sesto classificato della gara, il più “lento” tra gli atleti che hanno portato a termine la gara, ha impiegato appena 18 centesimi di secondo più del vincitore. Una nullità. Nonostante questa gara si risolva in appena, i 100 metri sono forse l’evento più importante delle intere Olimpiadi, in grado di lanciare carriere, creare miti, dare una svolta a un percorso olimpico.insignificantiogni quattro anni, con uno scarto tra il primo e l’ultimo che solo strumenti di precisione sono ...

