Paltrinieri | un' altra impresa nel nuoto | medaglia di bronzo nella 10 km fondo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Gregoriodi nuovostoria grazie all'gara dei 10 chilometri in acque libere che ha chiuso il programma del: nelle acque calde come un brodo della baia di...

ItaliaTeam_it : FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Coninews : ? MITICO GREG ? Dopo l'argento negli 800 sl arriva un'altra straordinaria impresa nelle acque libere! Gregorio… - chetempochefa : Un’altra impresa di Gregorio #Paltrinieri che, dopo l’argento in vasca negli 800 sl, ha conquistato uno strepitoso… - PiccoliGiorgia : RT @ItaliaTeam_it: FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | #Pal… - makingtiramisu : RT @Coninews: ? MITICO GREG ? Dopo l'argento negli 800 sl arriva un'altra straordinaria impresa nelle acque libere! Gregorio #Paltrinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Paltrinieri altra

TOKYO. Gregorioconquista un bronzo tutto di cuore nella 10 km in acque libere. Dopo l'argento della ... La collezione di metalli è stata così completata con un'dimostrazione di forza a ...APPROFONDIMENTI SPORT Video SPORT Foto, un'impresa Il 26enne carpigiano, colpito dalla mononucleosi a un mese dai Giochi, aveva già vinto l'argento negli 800 stile libero e nella ...Grande impresa dell'azzurro, sesto a Rio 2016. Altra medaglia per l'Italia. Arriva dalla Canoa Sprint 200 metri grazie a Manfredi Rizza. L'azzurro riesce a conquistare la medaglia ...Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Tokyo dopo una straordinaria rimonta ...