Il mondo rende omaggio a Rossi | ' Lascia il più mitico'

Su AS online grande spazio in apertura di poco dopo l'annuncio: ' Valentino Rossi si ritira' Continua AS (Spagna) Marca (Spagna) - L'EQUIPE (Francia) Mundo Deportivo (Spagna) El Pais (Spagna) MCN

Allo stesso tempo più complessa la mia vita di tutti i giorni, devi cambiare il tuo stile di ... Mi piacerebbe correre nella 24 Ore di Le Mans, ci sono tante gare in giro per il mondo, penso di ...Piloti ed ex iridati commentano il ritiro di Rossi. Per Agostini è "Campione assoluto", mentre Marquez ammette: "Ho imparato tanto da lui" ...Valentino Rossi ha annunciato oggi il proprio ritiro, sottolineando come chiuderà la propria carriera al termine dell'attuale Mondiale di MotoGP. Una notizia che ha scosso l'intero paddock, tifosi e a ...