I Paesi ricchi vanno avanti con la terza dose. Il sud del mondo ancora una volta può aspettare (Di giovedì 5 agosto 2021) Il mondo ricco risponde picche all'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di sospendere la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid almeno fino alla fine di settembre, così da permettere la vaccinazione di almeno il 10% della popolazione in ogni Paese. Israele – che ha già iniziato con la somministrazione della terza dose agli over 60 lo scorso weekend – ha messo in chiaro che non cambierà i suoi piani dopo l'appello dell'Oms. Francia e Germania hanno confermato l'intenzione di partire con le terze dosi ad anziani e soggetti fragili a settembre. Anche il Regno Unito dovrebbe iniziare con il terzo richiamo verso ...

