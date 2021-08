Green pass, la rivolta dei ristoratori che non chiederanno il certificato: «Venite da noi, pagheremo le multe» (Di giovedì 5 agosto 2021) Per il presidente del Consiglio Mario Draghi è una «una condizione per tenere aperte le attività economiche» e scongiurare nuove chiusure in caso di nuova ondata di contagi di Coronavirus. Per alcuni ristoratori rappresenta un modo per scaricare ulteriori responsabilità sugli esercenti, con il rischio di perdere molti clienti. Da domani, venerdì 6 agosto, il Green pass diventerà obbligatorio per accedere ai locali interni di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, taverne e pub. Ma alcuni ristoratori non ci stanno e hanno annunciato l’intenzione di «non piegarsi a regole che sono dannose per noi e l’intera categoria: ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Per il presidente del Consiglio Mario Draghi è una «una condizione per tenere aperte le attività economiche» e scongiurare nuove chiusure in caso di nuova ondata di contagi di Coronavirus. Per alcunirappresenta un modo per scaricare ulteriori responsabilità sugli esercenti, con il rischio di perdere molti clienti. Da domani, venerdì 6 agosto, ildiventerà obbligatorio per accedere ai locali interni di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, taverne e pub. Ma alcuninon ci stanno e hanno annunciato l’intenzione di «non piegarsi a regole che sono dannose per noi e l’intera categoria: ...

