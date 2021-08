GP Stiria | le scelte della Michelin

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il GP diè speciale per la. Non soltanto per le sfide tecniche che offre il Red Bull Ring, ma anche perché sarà la gara che sponsorizzerà. Avrebbe dovuto essere la Finlandia ma, come sapete, il Gran Premio sullo sventurato Kymiring è stato cancellato…di nuovo. Tornando all’aspetto tecnico, il responsabile Piero Taramasso ha approfondito l’argomento in un’intervista a Motorsport.com, spiegando le specifiche che il gommista fornirà ai piloti MotoGP. GP: quali gomme porta la? Cominciamo con il dire cosa è rimasto uguale dal 2020. Le mescole Soft e Medium sono le stesse dello scorso anno, ...

Dopo una lunga pausa di oltre un mese, domenica tornerà la Moto Gp, nel circuito di. ...di cuore Su questo punto, la sindaca afferma che 'finora Valentino non ha mai sbagliato nelle sue ...Da domani si tornerà alla vita di sempre, con il GP diin testa e, probabilmente, per l'... Ma ce ne è, spesso e sempre di più, per lefatte con il cuore. Ed è guardando una delle foto ...VIENNA. Un doppio appuntamento sul circuito dello Spielberg attende i piloti del Motomondiale dopo una lunga sosta di cinque settimane, con la ripresa del duello tutto francese in vetta alla classific ...In casa Michelin c'è grande attesa per il ritorno in pista della MotoGP, visto che il GP di Stiria sarà anche quello che porterà il nome dell'azienda francese. Il responsabile Piero Taramasso ci spieg ...