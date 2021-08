GdS – Cessione Lukaku, nuovo colpo di scena: ora Zhang riflette (Di giovedì 5 agosto 2021) La possibile Cessione di Lukaku tiene banco nel mondo Inter L’attenzione del mondo Inter è tutta rivolta alla possibile Cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Nelle ultime ore, però, il pressing dei dirigenti sembra aver fatto breccia in Steven Zhang che, secondo la Gazzetta dello Sport nella sua versione on-line, si sarebbe preso del tempo per decidere cosa fare. “La proprietà nerazzurra vuole valutare attentamente pro e contro della situazione. A livello finanziario invece l’affare è sotto gli occhi di tutti. Ma senza il totem – e non va trascurato l’effetto domino sui compagni – rischi seriamente ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) La possibileditiene banco nel mondo Inter L’attenzione del mondo Inter è tutta rivolta alla possibiledi Romelual Chelsea. Nelle ultime ore, però, il pressing dei dirigenti sembra aver fatto breccia in Stevenche, secondo la Gazzetta dello Sport nella sua versione on-line, si sarebbe preso del tempo per decidere cosa fare. “La proprietà nerazzurra vuole valutare attentamente pro e contro della situazione. A livello finanziario invece l’affare è sotto gli occhi di tutti. Ma senza il totem – e non va trascurato l’effetto domino sui compagni – rischi seriamente ...

