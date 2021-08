Enel cede 50% di Open Fiber per 2.650 milioni (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Enel ha siglato nella tarda serata di ieri i contratti relativi alla cessione dell’intera partecipazione detenuta in Open Fiber, pari al 50% del capitale sociale.In particolare, il contratto relativo alla cessione a Macquarie Asset Management del 40% del capitale di Open Fiber prevede un corrispettivo di 2.120 milioni, inclusivo del trasferimento dell’80% della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. Il contratto prevede che il corrispettivo sopra indicato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha siglato nella tarda serata di ieri i contratti relativi alla cessione dell’intera partecipazione detenuta in, pari al 50% del capitale sociale.In particolare, il contratto relativo alla cessione a Macquarie Asset Management del 40% del capitale diprevede un corrispettivo di 2.120, inclusivo del trasferimento dell’80% della porzionedello “shareholders’ loan” concesso ad, comprensivo degli interessi maturati. Il contratto prevede che il corrispettivo sopra indicato ...

