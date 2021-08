E alla fine Salvini è costretto ad accettare il Green Pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Matteo Salvini alla fine abbassa le sue pretese sul tema della scuola, spinto da ragioni di realpolitik e anche di armonia interna alla Lega. E ottiene invece lo slittamento dell’obbligo del Green Pass per i trasporti a lunga percorrenza a fine agosto o dal primo settembre. Nonostante il tentativo di dura opposizione leghista, la carta verde per tutto il personale non docente e per i professori, che vorranno varcare la soglia delle scuole, sarà obbligatoria. Lo stesso discorso vale per i professori universitari e in questo caso anche per gli studenti. Non si parla di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Matteoabbassa le sue pretese sul tema della scuola, spinto da ragioni di realpolitik e anche di armonia internaLega. E ottiene invece lo slittamento dell’obbligo delper i trasporti a lunga percorrenza aagosto o dal primo settembre. Nonostante il tentativo di dura opposizione leghista, la carta verde per tutto il personale non docente e per i professori, che vorranno varcare la soglia delle scuole, sarà obbligatoria. Lo stesso discorso vale per i professori universitari e in questo caso anche per gli studenti. Non si parla di ...

