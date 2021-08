Dopo l’alluvione del comasco, ieri ce n’è stata un’altra in Lombardia (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’alluvione del comasco, ieri ce n’è stata un’altra. Lombardia, un’altra alluvione. Meteo terribile ed estremo La regione dei laghi lombardi e gran parte delle Prealpi hanno vissuto un pomeriggio e nottata con estrema sofferenza, a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse che hanno causato diffusi allagamenti, l’esondazione di corsi d’acqua, poi anche frane, smottamenti, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021)delce n’èalluvione. Meteo terribile ed estremo La regione dei laghi lombardi e gran parte delle Prealpi hanno vissuto un pomeriggio e nottata con estrema sofferenza, a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse che hanno causato diffusi allagamenti, l’esondazione di corsi d’acqua, poi anche frane, smottamenti,

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’alluvione Maltempo nel Comasco, si contano i danni dopo l'alluvione: LE FOTO Sky Tg24