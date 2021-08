Cos’è il fundraising e differenze con il crowdfunding

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ai giorni nostri, richiedere un finanziamento è assai più facile che in passato. Ed è un’azione che può passare per strade decisamente innovative. Senza dover necessariamente ricorrere agli istituti bancari, con i loro alti tassi di interesse, o a quelli di credito, oggi è possibile guardare a metodi alternativi e più immediati, grazie anche al diffondersi e al personalizzarsi dell’ambito della raccolta fondi. Ambito in cui sono sempre di più le realtà che si basano sull’aiuto di finanziatori. in alcuni casi veri e propri benefattori, per avviare un progetto o una attività, e più in generale per raggiungere una così detta mission. Il più delle volte si tratta di organizzazioni senza scopo ...