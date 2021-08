Cimiteri – Ceneri sparse senza presenza parenti

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lega e Comitato Tutela, assurda la situazione per le urne in deposito – “Apprendiamo con sgomento, da una segnalazione di alcuni cittadini, che lo spargimento dellecontenute nelle urne giacenti in deposito stia avvenendocoinvolgimento delle famiglie dei defunti, un fatto gravissimo che causerebbe un danno morale irreparabile, un dolore indicibile oltre che una palese violazione della legge. La dispersione delledovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius. Amafaccia chiarezza”. A denunciarlo ...

Le modifiche riguardano, in particolare: L'integrazione dei requisiti di ammissione nei... 33/2009), prevedendo la possibilità che le ceneri degli animali possano essere tumulate nello stesso ... Le modifiche riguardano, in particolare i requisiti di ammissione nei cimiteri introducendo la ... Le ceneri dell'amico a quattro zampe saranno poste nello stesso loculo del defunto o nella tomba di ... Dedica speciale da Porto Santo Stefano per l'icona della televisione italiana, Raffaella Carrà, scomparsa pochi mesi fa.