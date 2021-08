Chiara Ferragni, che scivolone! Fedez è il solito fifone (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Mi fa paura l'altezza, no no no…' Fedez si aggiudica ancora una volta il premio di fifone di famiglia. Chiara Ferragni lo incinta a lanciarsi sul lungo scivolo che dall'alto dello yacht super ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Mi fa paura l'altezza, no no no…'si aggiudica ancora una volta il premio didi famiglia.lo incinta a lanciarsi sul lungo scivolo che dall'alto dello yacht super ...

Advertising

gdtmfn : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni - qminnicha : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni - fattycals : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni - babiesujin : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni - b10wmymind : RT @nichapedia: minnie for l'officiel thailand x nespresso & chiara ferragni -