Botte e sangue sul treno, accoltellato durante una rissa a bordo: passeggeri terrorizzati (Di giovedì 5 agosto 2021) PESARO - Caos e paura ieri mattina poco dopo le 7 sul treno Regionale Riccione - Pesaro : i passeggeri hanno loro malgrado assistito a una violenta rissa scoppiata tre due gruppi di magrebini mentre ...

iamnadirb : RT @saveriocamba: Mi stavo addormentando, le botte sono arrivate al momento giusto. Non vedo sangue però, peccato - saveriocamba : Mi stavo addormentando, le botte sono arrivate al momento giusto. Non vedo sangue però, peccato - ilfaroonline : In 4 contro uno, lite finisce nel sangue: 40enne massacrato di botte - helerrie : @comedicoio__ @exiledbiatch NO VABBÈ BOTTE SANGUE ALE ALE - Zenox1987 : @TristeMietitore è che siamo troppo abituati a quei vecchi cartoni giapponesi dove per partecipare ad un torneo del… -