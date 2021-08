Barcellona | l’indiscrezione di RAC1 | “Messi sorpreso | nessuna trattativa in piedi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Leonon è incon nessun club. Lo riporta, a seguito dell’annuncio delsull’addio del fuoriclasse argentino che non rinnoverà il contratto con i blaugrana e lascerà il club da svincolato.è stato il primo ad esseredall’annuncio dele attende la conferenza stampa di Laporta in programma alle 11:00 di domani, venerdì 6 agosto.continua a volere ile per ora non ha allacciato nessun contatto con club diversi. SportFace.