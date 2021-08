Vaccini | Ecdc ed Ema | ‘Efficaci su Delta | mancano dati sulla terza dose Consigliabile ridurre intervallo tra richiami per vulnerabili’

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sì alla vaccinazione con due dosi per tutte le persone ritenute idonee all’immunizzazione, anche perché tutti i sieri approvati finora nell’Unione europea contro Sars-Cov-2 si sono rivelati efficaci contro la variante. Finché il virus continuerà a circolare, però, “continueremo a vedere infezioni anche nelle persone vaccinate”, ma “ciò non significa che inon funzionino” e “fino a quando più persone non saranno completamente vaccinate” e mentre il virus continua a diffondersi, “tutti dovrebbero attenersi alle normative nazionali e continuare ad adottare misure come indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Anche le ...

Lo scrivono in un comunicatoe Ema, che affrontano anche il tema della possibile contagiosità dei vaccinati. ' Anche se l'efficacia deiè molto alta, nessuno lo è al 100%. Un numero ...... in una nuova nota congiunta- Ema (Agenzia europea del farmaco). Contagi tra immunizzati non significano fallimento vaccino "Sebbene l'efficacia di tutti icontro il Covid - 19 ...L'Oms consiglia di rimandare la terza dose di vaccino almeno fino a fine settembre in modo che tutti i cittadini completino il ciclo vaccinale ...Terza dose di vaccino? Prima somministriamo un ciclo completo a tutti, questa in sintesi la risposta dell' Oms che ha rivolto un appello a posticipare la terza dose del vaccino contro ...