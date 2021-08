Usa | salgono a 4 i suicidi dei poliziotti che difesero Capitol Hill dall’assalto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è ucciso un altro poliziotto della squadra intervenuta per arginare la sommossa didel 6 gennaio scorso. Gunther Paul Hashida, 43 anni, agente del Metropolitan Police Department di Washington, è stato trovato senza vita nella sua casa a Dale City, in Virginia, giovedì 29 luglio. Si è suicidato due giorni dopo l’audizione della Commissione di inchiesta sull’assalto al Congresso. È il quartoo tra gli agenti dell’”emergency team” spedito nel primo pomeriggio sui gradini del Parlamento per fermare la rivolta dei dimostranti trumpiani. Non hanno retto alle umiliazioni e agli insulti subiti. Erano tutti veterani con ...