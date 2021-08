Tokyo, Federica Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021)è stataCio in rappresentanza degliche hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ...

Advertising

matteorenzi : La prima medaglia d’oro del canottaggio femminile. Che brave Valentina e Federica. Grazie per aver fatto risuonare… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - zaiapresidente : ????? Questa notte a Tokyo la nostra Federica Pellegrini ha centrato la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 s… - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del CIO. L’annuncio è ar… - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Tokyo, Federica Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti #federicaPellegrini -