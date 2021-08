Stress da pandemia, così la natura può aiutarci (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sbalzi d’umore, angoscia, difficoltà ad addormentarsi. È l’ansia da pandemia, descritta dall’Istituto Superiore di Sanità come “un evidente impatto in termini di Stress percepito e presenza di sintomi ansiosi e depressivi”. Tra le variabili da cui dipende, come l’età (anziani e giovani adulti sono tra i più colpiti) o l’aver mantenuto o meno il lavoro, va inclusa la possibilità di accedere ad aree naturali, come parchi cittadini e spiagge. Studi recenti, infatti, sottolineano come gli ambienti verdi siano alleati irrinunciabili del nostro benessere. Gli effetti della natura sulla nostra salute non sono una novità per la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sbalzi d’umore, angoscia, difficoltà ad addormentarsi. È l’ansia da, descritta dall’Istituto Superiore di Sanità come “un evidente impatto in termini dipercepito e presenza di sintomi ansiosi e depressivi”. Tra le variabili da cui dipende, come l’età (anziani e giovani adulti sono tra i più colpiti) o l’aver mantenuto o meno il lavoro, va inclusa la possibilità di accedere ad areeli, come parchi cittadini e spiagge. Studi recenti, infatti, sottolineano come gli ambienti verdi siano alleati irrinunciabili del nostro benessere. Gli effetti dellasulla nostra salute non sono una novità per la ...

