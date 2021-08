PlayStation Now: gli abbonati crescono e bilanciano il calo di PS Plus nell’ultimo trimestre – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) PlayStation Now ha visto un aumento di abbonati che bilanciano il leggero calo di PS Plus, l’altro servizio di PS4 e PS5. Ecco i dati.. Grazie ai dati condivisi da Sony, abbiamo avuto modo di scoprire i dettagli dei risultati finanziari della divisione videogiochi della compagnia giapponese. PlayStation è per certo un successo, anche se in realtà PS Plus ha subito un piccolo calo durante l’ultimo trimestre, rispetto a quello precedente. Eppure, i guadagni della divisione servizi network sono in aumento. Il merito? È di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021)Now ha visto un aumento dicheil leggerodi PS, l’altro servizio di PS4 e PS5. Ecco i dati.. Grazie ai dati condivisi da Sony, abbiamo avuto modo di scoprire i dettagli dei risultati finanziari della divisione videogiochi della compagnia giapponese.è per certo un successo, anche se in realtà PSha subito un piccolodurante l’ultimo, rispetto a quello precedente. Eppure, i guadagni della divisione servizi network sono in aumento. Il merito? È di ...

