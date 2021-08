Patrizia Santoro popolari e Moderati | Donne e sanità le mie battaglie

(Di mercoledì 4 agosto 2021) di Erika Noschese Rimettere al centro il ruolo della donna, organizzare la, migliorare i servizi al cittadino, a partire proprio dall’Aou Ruggi d’Aragona: è questo uno degli obiettivi di, l’ostetrica del Ruggi candidata al consiglio comunale di Salerno con Federazione dei, la lista civica guidata a livello locale da Aniello Salzano, recentemente nominato commissario dopo l’addio all’Udc. “Ho scelto di candidarmi a sostegno del sindaco uscente Vincenzo Napoli perché credo che la politica possa essere strumento a disposizione dei cittadini, possa far sì che la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Santoro

Salernonotizie.it

(Popolari e moderati) "Donne e sanità le mie battaglie" Di spalla: L'intervista. Certificati nelle edicole. Di Canto: "A fine agosto" Salernitana. Ufficiale Bonazzoli. Il sogno resta ...Tanti i ringraziamenti di Miranda Sconosciuto:Ciccarella che ha parlato di "Resilienza", Emanuelecon la sua musicamusiche di Emanuele, passi di danza della scuola "...Sarà un evento dal sapore "magico", quello di mercoledì 28 luglio, un "incantesimo" che si propagherà tra le strade del centro storico di Vasto. A partire dalle 20.30, appuntamento con "Come d'incanto ...La seconda tappa del Giro Podistico Isola di Ustica Trofeo AMP andata in scena nel pomeriggio di venerdì 23 luglio 2021 è scivolata via velocemente confermando il dominio dei vincitori della prima tap ...