Mutui casa | ora le banche puntano sugli under 36 con tassi ai minimi storici 1 | 10%

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Come recentemente evidenziato dall'osservatorio congiunto Facile.it -.it, nel primo semestre 2021 gli36 rappresentavano il 34,3% di chi presentava domanda , valore in crescita del 12,3% ...

...aver risposto alla chiamata del Governo in favore dei giovani che vogliono compraretanto che, secondo l'analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciatoal ...Il Fondo di garanziaprimaè già esistente - essendo stato istituito con il Dm 143 del 2013 - e garantisce per alcune tipologie di mutuari il rilascio di una garanzia statale a copertura ...Risparmi per decine di migliaia di euro. Un esempio: 126mila euro finanziati al 100% in 25 anni si ripagano con una rata mensile da 477,72 euro ...Resta ancora qualche incognita sulla misura del Sostegni Bis sull’accesso al mutuo agevolato prima casa per gli under 36 ...