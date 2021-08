Morte Pennacchi, domani lutto cittadino a Latina in onore dell’autore di “Canale Mussolini” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si terranno domani alle 10,30, nella cattedrale di San Marco a Latina, i funerali di Antonio Pennacchi, lo scrittore vincitore del Premio Strega morto ieri a seguito di un malore. Oggi sarà invece possibile rendergli l’estremo saluto nella camera ardente allestita all’interno del museo civico “Duilio Cambellotti“. Sempre per domani il sindaco Damiano Coletta ha proclamato il lutto cittadino. «La scomparsa di Antonio Pennacchi rappresenta un’enorme perdita non solo per la città di Latina ma per tutto il Paese», ha commentato il primo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si terrannoalle 10,30, nella cattedrale di San Marco a, i funerali di Antonio, lo scrittore vincitore del Premio Strega morto ieri a seguito di un malore. Oggi sarà invece possibile rendergli l’estremo saluto nella camera ardente allestita all’interno del museo civico “Duilio Cambellotti“. Sempre peril sindaco Damiano Coletta ha proclamato il. «La scomparsa di Antoniorappresenta un’enorme perdita non solo per la città dima per tutto il Paese», ha commentato il primo ...

Advertising

Anna302478978 : RT @SecolodItalia1: Morte Pennacchi, domani lutto cittadino a Latina in onore dell’autore di “Canale Mussolini” - SecolodItalia1 : Morte Pennacchi, domani lutto cittadino a Latina in onore dell’autore di “Canale Mussolini” - giannisassari08 : RT @todorov_denis: @borghi_claudio Claudio, questi non si fermano neanche davanti alla morte. Fermate in qualche modo questo schifo. Non so… - RaffaCappuccio : Morte Pennacchi, il mio amico Antonio, il 'sindacalista fascista' che voleva diventare Papa - corriereveneto : La morte di #Pennacchi, #Wikipedia confonde l’attore con lo scrittore -