Migranti,Lamorgese in Libia incontra premier Dabaiba e omologo Mazen (Di mercoledì 4 agosto 2021) La ministra degli Interni, Luciana Lamorgese è in visita in Libia. La titolare del Viminale atterrata questa mattina a Tripoli ha in agenda incontri con il primo ministro del Governo di Unità

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese Migranti,Lamorgese in Libia incontra premier Dabaiba e omologo Mazen La ministra degli Interni, Luciana Lamorgese è in visita in Libia. La titolare del Viminale atterrata questa mattina a Tripoli ha in agenda incontri con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale dello Stato di Libia, Abdulhamid ...

